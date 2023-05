OM: CMA CGM parmi les marques françaises les plus fortes en 2023

CMA CGM, un partenaire puissant pour l’Olympique de Marseille.

Autant l’actuel, Cazoo, a fait montre de grosses faiblesses, au point de se retirer du marché européen presqu’aussi vite qu’il y était arrivé, autant le futur sponsor majeur sur le maillot de l’OM, le groupe CMA CGM, est une marque solide et l’une des plus dominantes de France. L’atteste évidemment le chiffre d’affaires de l’armateur marseillais, autant que le dernier rapport publié par Brand Finances, sur les 150 marques les plus valorisées de France, en 2023.

Le futur sponsor de l’OM se classe 41e marque la plus valorisée de France en 2023

CMA CGM s’y classe 41e, entre CNP Assurances et Eiffage, et gagne 6 places, sur l’édition 2022 du rapport. Globalement, c’est tout le secteur de la logistique qui progresse de 38% d’une année sur l’autre, et « toutes les valeurs de marque du secteur sont en croissance », détaille l’étude en pointant La Poste, la SNCF ou la RATP, mais surtout la société maritime qui progresse le plus, à 31%. CMA CGM appartient aux entreprises françaises dont la force de marque progresse significativement et dont la compétitivité s’améliore sur 2022.

L’un des partenaires commerciaux les plus puissants sur les terrains de la Ligue 1

Le groupe gagne 8,1 points sur ce critère que Brand Finance définit ainsi : « La Force de Marque réside dans l’efficacité de la performance d’une marque sur les dimensions intangibles, par rapport à ses concurrents. Afin de déterminer la Force de Marque, nous examinons l’investissement sur la marque, l’image de la marque telle que perçue par les parties prenantes et enfin, l’impact de ceux-ci sur la performance de la marque. » Le futur sponsor de l’Olympique de Marseille sera l’un des plus puissants (hors équipementiers) à s’afficher sur les maillots des clubs, avec les deux compagnies aériennes, Qatar Airways sur le maillot du PSG et Emirates, sur celui de l’OL.