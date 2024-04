Qui va gagner la Ligue Europa selon Chat GPT ?

ChatGPT anticipe une finale pour l’OM. Mais pas une victoire en Ligue Europa.

Qualifié pour les demi-finales, l’Olympique de Marseille peut encore viser la victoire dans l’édition 2023-2024 de la Ligue Europa. Mais le club phocéen n’est pas le favori, chez les bookmakers nationaux, il est même le vainqueur le moins probable des quatre clubs restants.

Chat GPT voit l’OM en finale. Mais la Roma pour la victoire finale

Qu’en est-il alors du côté de l’intelligence artificielle ? Nous avons soumis la question à la plus célèbre d’entre toutes, ChatGPT. En lui demandant, sur la base des affiches des demi-finales, de prédire quelle équipe remportera à l’arrivée la compétition ?

Le résultat est presque parfait pour l’OM. Presque, à une dernière marche près. Voilà ci-dessous sa réponse donnée…

Qui va gagner la Ligue Europa selon Chat GPT ?

« En me basant sur les performances récentes des équipes et en considérant les forces en présence, je prédis que l’Olympique de Marseille affrontera l’AS Roma en finale de la Ligue Europa. Ces deux équipes ont montré une forme solide tout au long de la compétition et ont démontré leur capacité à rivaliser à un niveau élevé.

Quant au vainqueur potentiel, cela dépendra de plusieurs facteurs, y compris la forme des joueurs clés, les tactiques des entraîneurs et la dynamique des matchs. Cependant, si je devais faire une prédiction, je donnerais un léger avantage à l’AS Roma en raison de leur expérience en compétitions européennes et de leur qualité globale. Mais comme toujours dans le football, tout peut arriver sur le terrain, et les demi-finales et la finale promettent d’être des affrontements passionnants jusqu’au bout. »