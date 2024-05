OM – Atalanta sur le podium des audiences de la soirée TV

Le match OM – Atalanta permet à M6 de se hisser sur le podium des audiences de la soirée.

Diffusé sur M6 ce jeudi soir, le match de Ligue Europa opposant l’Olympique de Marseille à Atalanta Bergame s’est soldée par un match nul 1-1 vu par 2,78 millions de téléspectateurs, soit 13,5% du public et 14,6% des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50) selon les données de Médiamétrie partagée par PureMédias.

Moins de téléspectateurs pour OM – Atalanta que OM – Benfica

C’est le troisième programme le plus regard de la soirée de jeudi, mais l’audience est inférieure pour la 6, que celle enregistrée à l’occasion du match retour de l’Olympique de Marseille contre Benfica, suivi par quasiment 3 millions de téléspectateurs. La même chaîne diffusera le match retour, jeudi prochain en Italie.

TF1 remporte le match des audiences de la soirée de jeudi

TF1 a pris la tête des audiences de la soirée avec le lancement de sa nouvelle série belge « Attraction », portée par Lannick Gautry. La série a attiré 3,04 millions de téléspectateurs, soit 15,8% de part d’audience sur l’ensemble du public âgé de quatre ans et plus (4+) et 17,7% de part de marché sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50).