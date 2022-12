OM – AS Monaco en Ligue 1 sera doublement diffusé

L’OM jouera sur deux antennes du groupe Canal +, le 28 janvier contre l’AS Monaco. – @Sportune

La programmation télévisée de la 20e journée de la Ligue 1 est tombée et elle sera riche en affiches alléchantes, avec notamment un derby entre le FC Lorient et le Stade Rennais le vendredi en ouverture et le choc PSG – Stade de Reims, le dimanche pour la clore. Ces deux rencontres seront à suivre sur les chaînes du groupe Amazon. Entre, il y aura le choc des voisins OM et AS Monaco, au stade Vélodrome.

Om – AS Monaco sur Canal+ Sport 360 et Canal + Foot

Programmé dans un mois tout pile, le samedi 28 janvier, en prime time dès 21h, cet autre derby du week-end sera doublement diffusé sur les antennes du groupe Canal +. La Ligue de football professionnel l’annonce en effet, dans son programme, à voir soit sur Canal + Foot, sinon sur Canal+ Sport 360. Ce sera l’opposition de deux outsiders du championnat de France élite, saison 2022-2023, prétendants à une place sur le podium final, en mai.

Une 20e journée de Ligue 1 riche en rencontres chocs

Cette 20e journée de la Ligue 1 verra encore l’Estac recevoir le RC Lens, le samedi, l’AJA face à Montpellier, le Stade Brestois contre le SCO Angers, Clermont Foot affronter le FC Nantes, et le RC Strasbourg Alsace se frotter à Toulouse FC, le dimanche à 15h, avant l’opposition d’Ajaccio et de l’OL en fin d’après-midi (17h05) et le dernier round évoqué plus haut au Parc des Princes, le dimanche soir à 21h.