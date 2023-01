OM – AS Monaco: Ce que sera le résultat du choc selon les bookmakers

L’OM reçoit Monaco dans le match choc de la journée de Ligue 1.

Après une première partie de saison réussie, l’OM entame sa phase retour du championnat de France par un choc face à l’AS Monaco, ce samedi 28 janvier, à 21h au stade Vélodrome. Avec des absences côté phocéen, en la personne de Jonathan Clauss et du gardien Pau Lopez, qui cédera pour l’occasion sa place à sa doublure, Ruben Blanco. Du côté des bookmakers, les pronostics sont de sortis et c’est Alexis Sanchez et ses coéquipiers qui sont donnés favoris.

L’OM favori face à l’AS Monaco selon les bookmakers

Quand le troisième défie le quatrième, c’est rarement une partie facile. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisqu’ils donnent l’OM légèrement favori. Une victoire des joueurs marseillais est cotée à 2,1, tandis que la cote d’un succès du club du Rocher est à 3,25. Un léger avantage pour les Olympiens. Lorsqu’il s’agit de savoir quel sera le score exact, les traders estiment que le match nul 1-1 est le plus probable, avec une cote à 6,5. Pour les buteurs, Wissam Ben Yedder est vu comme celui ayant le plus de chances de marquer pour l’AS Monaco, son but est coté à 2,5. Alexis Sanchez est considéré comme l’atout principal de l’OM, la cote du but de l’attaquant chilien est à 2,7.

La rencontre aller à l’avantage de l’OM

Actuels troisième de Ligue 1 avec 42 points, les hommes d’Igor Tudor regardent vers le haut du classement et souhaitent titiller le RC Lens, deuxième, et le leader parisien et ses 47 points. Pour ce faire, il faudra avant tout venir à bout de l’AS Monaco, qui talonne de près les Olympiens. Le club monégasque, quatrième, ne compte que cinq unités de retard sur son adversaire du soir et compte bien reprendre quelques points à un concurrent direct. Pour rappel, l’OM avait remporté la rencontre de la phase aller sur un score de 3-2, avec un but de Kolasinac dans les toutes dernières secondes du match.