OM, Arsenal: La valorisation de Saliba sur le mercato explose

Comme le bon vin, William Saliba se bonifie en prenant de l’âge et de maturité sportive.

Il est entré dans des sphères qui n’autorisent plus que quelques riches clubs à pouvoir envisager le recruter. C’est plus que n’en peut l’OM, qui n’aurait pourtant pas refusé de garder en son sein le défenseur central de 21 ans, à qui Arsenal l’a prêté, la saison dernière. Chez les Gunners, William Saliba est dans la continuité de son exercice phocéen, en tout point complet. Sur le mercato, ça lui vaut de se valoriser, à grande vitesse, telles que le montrent les études à ce sujet.

William Saliba est devenu trop cher pour l’OM

Selon la branche football de KPMG, la cote marchande du défenseur international français a progressé de 13,8 millions d’euros, sur les trois premiers mois de la saison en cours, débutée en juillet. Il vaut 55,5 millions d’euros et il appartient au top 10 des joueurs qui se bonifient le plus dans les grands championnats d’Europe. Transfermarkt est plus modeste sur son estimation, à 40 millions d’euros, mais là encore, sa valorisation a gonflé de 16 millions, sur l’année 2022, entre la fin de son prêt à l’OM et son retour à Arsenal.

Une prolongation avec Arsenal qui gonflerait encore sa cote sur le mercato

Quant à l’Observatoire du football, l’impression est identique ; le natif de Bondy, valorisé à 30 millions au mercato de l’hiver dernier, est aujourd’hui donné à près du double. Et cela, pour les deux ans contractuels qu’il reste au joueur chez les Gunners. Aux dernières nouvelles, les deux camps discuteraient d’une prolongation, ce qui aurait pour effet conséquent de gonfler encore sa cote sur le mercato.