OM – Ajax gagne en visibilité à la TV

Le match de l’OM contre l’Ajax sera à suivre en clair à la TV sur M6.

L’OM, encore et toujours pour le groupe M6 qui diffusera un autre match de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa, comme à toutes les journées précédentes. Le club phocéen est constamment le premier choix et de surcroît il gagne en visibilité car après W9, ce choc de la 5e et avant dernière journée de la phase de groupes sera à voir sur M6.

Après W9, l’OM passe sur M6 pour le match contre l’Ajax

Ce sera le jeudi 30 novembre en prime time, à partir de 20h50 avec le même dispositif que les autres matchs aux commentaires qu’assurera le duo Xavier Domergue – Jean-Marc Ferreri. Plus le dénouement de la première partie de la Ligue Europa approche et plus l’Olympique de Marseille gagne en exposition. Ce match contre le club d’Amsterdam sera peut-être pour les hommes de Genaro Gattuso, leaders du groupe B, l’occasion de valider la qualification pour les huitièmes de finale.

Le résumé de la soirée européenne sur la cousine W9

Et dans ce cas de s’assurer plus de présence sur les chaînes du groupe M6 qui a les droits de co-diffusion de la compétition avec le groupe RMC, sous-licenciés par Canal +. La soirée européenne s’achèvera sur la cousine W9 en fin de soirée, par le résumé de toutes les rencontres de cette 5e journée de la C3, notamment les deux autres matchs des clubs français engagés en même temps : le Stade Rennais en déplacement au Maccabi Haïfa et le TFC qui recevra l’Union Saint-Gilloise.