OM, AJA: Combien vaut désormais Isaak Touré sur le mercato ?

Il l’a commencé à Marseille, sans avoir l’occasion de jouer, Isaak Touré va terminer sa saison avec l’AJ Auxerre.

Arrivé lors du dernier mercato estival à l’OM, Isaak Touré plie déjà bagages et s’engage jusqu’à la fin de saison en prêt à Auxerre. Après six premiers mois où il a très peu joué, le défenseur central souhaite disposer de davantage de temps de jeu afin de montrer l’étendue de ses qualités et revenir au sein du club phocéen avec un statut un peu plus affirmé.

Isaak Touré sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OM

Recruté pour 5,5 millions d’euros à l’été 2022, Issak Touré, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OM, n’a disputé que 5 matchs de Ligue 1 lors de cette première partie de saison, pour un temps de jeu qui s’élève à seulement 65 minutes. Il est désormais estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt. Tandis que le Centre international d’étude du sport (CIES) l’estime jusqu’à 3 millions d’euros. La valorisation des jeunes joueurs tel que Touré (19 ans) se base sur leur potentiel et évidemment leur temps de jeu.

Isaak Touré pourra se valoriser

Un prêt sans option d’achat de six mois à Auxerre est donc la solution qui convient à tout le monde. L’AJA se renforce avec un jeune espoir. Isaak Touré pourra montrer ce dont il est capable en enchainant les matchs. Quant à l’OM, le club phocéen réussit à faire jouer son jeune joueur au sein de l’élite française et lui donne une certaine exposition qui lui sera profitable. En effet, si les dirigeants marseillais souhaitent le vendre, il est impératif que le défenseur central de 19 ans dispute des rencontres de haut niveau, se mette en valeur et fasse monter sa cote sur le marché des transferts. Si les décideurs olympiens décident de le conserver, ils pourront compter sur un joueur qui aura plus d’expérience et aura fait des progrès. Un prêt où toutes les parties devraient être gagnantes.