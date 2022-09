OM, 663 k€ le coût du point en 2020-2021, 1 M€ celui du PSG

Jusqu’à 1,2 M€ le coût du point gagné en Ligue &, par le Stade Rennais, au comparatif de la dépense sur le marché des transferts.

Une autre façon de lire le classement final de la saison achevée de la Ligue 1, que de comparer le nombre de points gagnés en championnat, avec la dépense assumée, sur le marché des transferts. Tifosy, plateforme d’investissement anglaise, s’est essayé à l’exercice, en prenant pour base les clubs du Big 5 européen, classés par nombre de points acquis.

Le Stade Rennais devant le PSG et au double de l’OM et de l’ASM

Cinq équipes françaises sont dans l’analyse, il en ressort que le PSG, champion de France en titre et l’un des clubs les plus dépensiers du pays, sur le marché des transferts, n’est toutefois pas celui qui a le ratio point/mercato le plus cher. Pour le Paris Saint-Germain, il s’élève à un peu plus du million d’euros, contre 1 204 545 euros, le résultat obtenu pour le Stade Rennais.

L’OGC Nice, l’autre club de la Ligue 1 dans l’analyse

Il n’y a que les Anglais de Manchester City, de Chelsea et de Tottenham, pour présenter ici, un ratio plus élevé. Celui du Stade Rennais est deux fois supérieur à l’OM et à l’AS Monaco qui sont proches, à un peu plus de 650 000 euros. L’OGC Nice est l’autre club inscrit dans cette analyse ; le point marqué par les Aiglons, en 2020-2021, vaut 833 333 euros au comparatif du mercato.