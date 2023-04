OL: Tony Parker, un ambassadeur à 2,5 M€

Tony Parker est un ambassadeur de luxe pour l’OL.

Quand il a pris le rôle, il y a bientôt trois ans, Tony Parker s’imaginait peut-être endosser à terme un autre costume. Celui de Jean-Michel Aulas, patron de l’Olympique Lyonnais. C’était un projet en gestation, pour l’enclencher, le club de football a choisi l’ancienne star des parquets NBA pour devenir ambassadeur de l’OL à l’étranger. Un rôle pour lequel, selon L’Equipe, TP est payé 2,5 millions d’euros.

2,5 M€ le rôle d’ambassadeur de l’OL à l’étranger…

En contrepartie, Tony Parker joue les VRP du projet mixé du foot et du basket, de l’OL et de l’ASVEL qu’il dirige, plus toutes les marques associées, notamment la franchise OL Reign, aux Etats-Unis. Seulement depuis, les relations entre le premier cité et Jean-Michel Aulas seraient devenues plus fraîches. Au point de remettre en cause les contours du rôle d’ambassadeur ?

… Mais Tony Parker dit ne rien garder pour lui

Pas forcément du côté de Parker, qui dit dans un entretien donné au journal Le Progrès, ne pas garder l’argent du deal avec l’Olympique Lyonnais. « Je ne gagne pas un euro de l’OL », ce qu’il lui verse, l’ex-athlète professionnel de 40 ans, le verse « dans le budget de l’ASVEL ».