OL Reign 8e, les franchises de la NWSL les plus chères

La NWSL, un championnat où l’OL a une présence. Encore pour quelques temps…

Alors qu’elle fait l’objet d’une vente prochaine par l’OL, qui l’a acquis en 2019 pour l’équivalent de 2,8 millions de dollars, la franchise nord-américaine OL Reign est valorisée par le média Sportico à 49 millions de dollars (46,7 M€). Elle se place huitième au classement des franchises de la National Women Soccer League (NWSL) les plus chères de cette année 2023.

Plus ou moins une cinquantaine de millions d’euros pour OL Reign

C’est une estimation légèrement inférieure aux 53 millions de dollars (50,5 M€) qui circulent à son sujet, pour les investisseurs potentiels. Sportico appuie son classement sur les revenus annuels générés par chaque équipe (8 millions de dollars, soit 7,6 M€ pour OL Reign), couplés aux « dossiers financiers accessibles au public » et l’entretien mené avec des spécialistes de l’économie du sport et la NWSL, avocats et investisseurs notamment.

De 140 M$ d’Angel City FC à 40 M$ les Red Stars de Chicago

Les douze franchises de l’élite du football féminin en Amérique du nord cumulent 795 millions de dollars (752,7 M€) en valorisation, soit une moyenne à 66 millions de dollars (62,8 M€) comme les vaut Portland Thorns FC. L’équipe de Los Angeles, Angel City FC, est la plus chère à 180 millions de dollars (171,4 M€), une valorisation quatre fois et demi plus élevée que celle attribuée aux Red Stars de Chicago, à 40 millions de dollars (38,1 M€).