OL ou Losc, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

OL – Losc, c’est une autre des affiches des huitièmes de la Coupe de France.

Les huitièmes de finale de la Coupe de France débutent ce mercredi 8 février. Parmi les affiches attendues par les supporters de football, il y a celle qui oppose l’OL au Losc. Les deux équipes ne sont pas sur la même dynamique. L’Olympique Lyonnais vit une saison compliquée et est en crise. Tandis que Lille, actuellement sixième du championnat de France, est bien placé pour jouer les troubles fêtes lors de cette seconde partie de saison. Malgré cela, les bookmakers estiment qu’Alexandre Lacazette et ses coéquipiers sont favoris de cette rencontre.

Le Losc est favori face à l’OL selon les bookmakers

Cela peut surprendre compte tenu des derniers résultats de l’OL. Toutefois, le club rhodanien joue à domicile et cette Coupe de France représente peut-être le seul moyen de sauver cette saison 2022-2023. La cote d’une victoire de l’Olympique Lyonnais est de 2,1. Tandis que celle du Losc est de 3,3. L’écart se resserre lorsque la question est de savoir laquelle de ces deux équipes se qualifiera pour les quarts de finale. La qualification des hommes de Laurent Blanc est cotée à 1,55. Alors que celle de Jonathan David et ses coéquipiers est de 2,3. En effet, dans cette compétition, une équipe n’a pas besoin de remporter la rencontre pour passer au prochain tour. Il suffit d’arracher le match nul et de gagner la séance des tirs au but. Le résultat nul, sur le score de 1-1, est jugé comme étant le plus probable par les bookmakers, avec une cote à 6.

Les cinq dernières confrontations sont à l’avantage du Losc

Autrefois dominateur, l’Olympique Lyonnais connaît une importante disette. Le club rhodanien n’a plus remporté le moindre trophée depuis 2012, il s’agissait d’une Coupe de France. Nul doute, que les hommes de Laurent Blanc feront tout ce qui est en leur possible pour obtenir ce billet pour les quarts de finale et mettre fin à cette longue traversée du désert. Toutefois, face à eux, le Losc ne voudra rien lâcher non plus. De plus, les Dogues affichent un très bon bilan face à leur adversaire du soir. Les cinq dernières confrontations face à l’OL sont à l’avantage de Jonathan David et ses coéquipiers avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La dernière date d’octobre dernier, lors de la 13ème journée de championnat, Alexandre Lacazette avait marqué et permis aux siens de s’imposer 1-0.