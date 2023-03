OL – OM sera sur Amazon, RC Lens – ASM doublement diffusé

La programmation télé de la 32e journée de Ligue 1 a été donnée.

Ça n’est véritablement pas une surprise, plutôt une confirmation que le choc de la 32e journée de Ligue 1, opposant l’OL à l’OM au Groupama Stadium, se jouera un dimanche soir en prime time. En dernière levée de la journée. Et de fait sur la plateforme d’Amazon, propriétaire majoritaire des droits de diffusion du championnat de France de football.

OL – OM en première affiche, RC Lens – AS Monaco doublement diffusé

Il serait tentant de dire que cet Olympico est forcément un premier choix du dimanche soir, pour le groupe américain de commerce en ligne. Et en même temps, cette 32e journée mettra aussi aux prises le RC Lens et l’AS Monaco, pour un autre duel savoureux, que les fans de football ne manqueront pas de suivre. L’avantage de ce dernier est qu’il sera doublement diffusé sur Canal + 360 et Amazon, le samedi en soirée.

Canal proposera aussi sur ses antennes, Montpellier Hérault SC – Stade Rennais FC le dimanche. Le reste sera sur Amazon.