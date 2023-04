OL – OM: Ce que sera le résultat de l’Olympico selon les bookmakers

L’OL reçoit l’OM dans le match choc de la 32e journée de Ligue 1.

C’est toujours un match alerte, souvent plaisant et fertile en but. Quand en plus l’enjeu s’en mêle, l’Olympico, OL – OM, revêt un intérêt décuplé. Il y en a, dans l’opposition programmée ce dimanche soir, en clôture de la 32e journée de Ligue 1, sur la pelouse du Groupama Stadium. Où Lyon, septième avant le coup d’envoi, reçoit Marseille, troisième. Entre les deux rivaux, à quel match doit-on s’attendre ? Verdict des bookmakers nationaux.

L’OL et l’OM devraient se quitter dos à dos

Déjà soyons-en sûr, cela devrait être serré. L’attestent les cotes du match, victoire/nul/défaite, qui donne l’OL vainqueur à 2,6, contre 2,65, la cote du succès de l’OM. Entre, le match nul paie trois fois et demi la mise de départ. De partage des points, il en sera pourtant clairement question, à la lecture du score exact le plus envisagé par les opérateurs : le 1-1, donné en première intention, à une cote moyenne de 5,8 contre un. Et si ce n’est cela, alors l’OL dominera Marseille, 2-1 (cote à 8,25), sinon l’inverse au bénéfice de l’OM (cote à 8,5).

Lacazette et Dembélé vs Alexis Sanchez et Vitinha

Pour inscrire ces buts annoncés, les bookmakers avancent en premier le nom d’Alexandre Lacazette à 2,5 contre un, suivi de son partenaire Moussa Dembélé, à 3. Et du côté de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez (Cote à 3,2 contre un), devance le Portugais Vitinha (3,35). Rendez-vous ce dimanche, à partir de 20h45, pour le début des hostilités.