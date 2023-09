OL: Les notes des Gones sur EA Sports FC24

Lacazette et Lopes, numéros uns des notes sur le jeu EA Sports FC24.

Sera-t-il plus efficace dans le monde virtuel que sur le rectangle vert, le vrai que fréquentent les joueurs, ce collectif de l’Olympique Lyonnais ? Sur le papier et dans les chiffres, il est plutôt costaud, tel que l’ont imaginés les concepteurs du titre EA Sports FC 24, à sortir prochainement. Ils sont deux à appartenir au top 24 des meilleurs profils du championnat de France de Ligue 1 : le gardien Anthony Lopes et l’attaquant Alexandre Lacazette.

Alexandre Lacazette n°1 de l’OL gagne 2 points de compétences

Ce dernier, à 83 de générale s’inscrit même dans le top 10 des plus forts éléments de l’élite du football hexagonal. Le « Général » gagne deux points de compétences d’une édition à l’autre de l’opus signé Electronic Arts. Autant dire que cette équipe de l’Olympique Lyonnais est plutôt taillée pour jouer les premiers rôles. Et pas subir la pression et les formations adverses comme elle le fait en ce début d’exercice sportif 2023-2024.

Des cadres globalement à la baisse sur EA Sports FC24

Elle paraît toutefois plus faible au global que celle de l’exercice précédent, sur le titre alors appelé FIFA 23. Ils étaient en effet cinq les Gones à égaler ou dépasser une note générale de 80, ils ne sont plus que trois sur EA FC24. Notamment parce que des cadres de l’équipe accusent une baisse, comme Corentin Tolisso (-2), mais aussi Nicolás Tagliafico (-1) ou Maxence Caqueret (-1). Quant au prometteur attaquant Rayan Cherki, certes il progresse mais d’un seul point, de 74 à 75 sur la dernière version du jeu à venir à la fin du mois.

Les notes des joueurs de l’Olympique Lyonnais sur EA Sports FC24