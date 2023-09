OL: Les joueurs de l’OL en fin de contrat cette saison 2023-24

Après Le Havre et maintenant Lyon, Tino Kadewere va-t-il prendre un autre virage dans sa carrière ?

C’est un contingent volumineux de joueurs qui n’ont d’attaches contractuelles avec l’Olympique Lyonnais que jusqu’au 30 juin 2024 prochain. Car dans le lot il y a pas moins de quatre joueurs présentement en prêt. Mais deux – le défenseur central Duje Caleta-Car et l’attaquant Mama Baldé – ont une option d’achat, au contraire des ailiers Ernest Nuamah et Diego Moreira.

Quatre joueurs en prêt à l’OL cette saison

Comme la gouvernance, depuis la cession du club au fonds Eagle Football, le collectif de l’OL est un chantier en cours de progression. Quoique de progression ne soit pas véritablement le mot de ce début de saison 2023-2024, les Gones n’ayant toujours pas gagné après les six premiers journées et un changement d’entraîneur. D’ailleurs, Fabio Grosso le nouvel en place, en est un autre sous contrat jusqu’au terme de cet exercice, avec une option pour une saison de plus.

Et trois qui sont sous contrat jusqu’en 2024

Du côté des joueurs, l’attaquant Tino Kadewere, en balance entre maintien dans le collectif et départ de l’OL cet été est le joueur le plus bankable (hors les prêtés), visés par l’échéance de cette saison. Avec lui s’ajoutent le latéral brésilien Henrique Silva et la doublure en gardien, Rémy Riou, qui pourrait lui, à 36 ans, raccrocher définitivement les crampons.