OL: La valorisation de Castello Lukeba flambe sur ce mercato

Castello Lukeba progresse sportivement et cela se répercute positivement, sur sa valorisation marchande.

Le Centre International d’étude du sport (CIES) a publié un rapport de détection sur les promesses de moins de 21 ans dans le monde. Au total, 200 joueurs ont été supervisés et les 10 meilleurs joueurs de chaque poste ont été retenus. Dans ce rapport, on retrouve Castello Lukeba, le défenseur central de l’OL, qui pourrait bien être l’une des attractions lors des prochains mercatos.

Le défenseur central de l’OL valorisé jusqu’à 40 millions d’euros

Conscient de son très fort potentiel, l’Olympique Lyonnais a décidé, en janvier 2022, de prolonger son contrat jusqu’en 2025. Une décision logique si on se fie à ses performances. En effet, à seulement 20 ans, il est déjà l’un des espoirs du football français. D’ailleurs, le CIES ne s’y trompe pas puisqu’il le considère comme le meilleur défenseur central de sa génération, et le valorise jusqu’à 40 millions d’euros. De son coté, Transfermarkt l’estime à 20 millions d’euros. Une valeur marchande en forte progression, puisque lors de ses débuts en professionnel, la première plateforme spécialisée citée l’estimait jusqu’à 30 millions d’euros, tandis que la seconde citée le jaugeait à 700 000 euros.

Castello Lukeba s’est imposé très vite dans le 11 lyonnais

Formé à l’OL, le défenseur central – dont les intérêts sont gérés par Score Agencies, la même agence qui s’occupe de Damien Da Silva et d’Alexandre Lacazette -, fait partie de ces joueurs talentueux, que sait mettre en valeur le club. Comme ses ainés avant lui, il n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord et à s’imposer dans le 11. Il y a presque un an jour pour jour, en décembre 2021, il commence à se faire une place dans l’effectif. Depuis, et à seulement 20 ans, il est titulaire, reléguant Jérôme Boateng sur le banc des remplaçants.