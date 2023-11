OL: Billetterie, TV, sponsoring, les revenus chutent. Mais le mercato compense

L’OL accuse une forte baisse de ses revenus hors trading, au premier semestre de la saison 2023-2024.

Les résultats sportifs sont une conséquence, la réduction du calendrier par le passage de 20 à 18 clubs, en est une autre. L‘Olympique Lyonnais insiste sur ce dernier point dans le détail des revenus que le club a généré sur le premier trimestre de la saison 2023-2024. Par exemple, la billetterie au Groupama Stadium passe de 10,1 millions d’euros de recettes en 2022 à 6,3 millions cette saison 2023-2024.

Les revenus de l’Olympique Lyonnais diminuent en ce début de saison

La recette moyenne est pourtant supérieure (2,3 M€ contre 2,1 M€), mais l’OL n’a eu que trois rencontres à domicile, contre 5, un an plus tôt. Le calendrier est aussi la justification avancée pour la diminution des revenus des partenariats commerciaux, à 7,7 millions sur ce premier trimestre (-1,5M € en N-1). Le classement sportif pénalise lui, le club sur les droits TV, qui chutent le plus de 26,5 millions à 7,2 millions, soit une baisse de 19,1 M€ sur un an. Les résultats l’expliquent, mais si la baisse est forte, c’est aussi car le club a bénéficié de 16,5 millions d’euros de CVC un an plus tôt.

Grâce au trading le chiffre d’affaires est finalement supérieur

En revanche, la ligne des événements augmente (+ 1 M€), dopée notamment par l’organisation de matchs de la Coupe du monde de rugby au Groupama Stadium. Au total, le produit de l’activité baisse donc de 24,5 millions, de 57,1 M€ à 32,6 M€ au premier trimestre de l’exercice en cours. Mais l’OL compense, et largement, par les opérations de trading, via la cession de contrats de joueurs qui rapporte 90,5 M€ en 2023 et 46,6 M€ de plus en N-1. Cela a pour effet d’accroître le chiffre d’affaires à 123,1 millions d’euros, 22% supérieur sur un an.

Se recentrer sur les garçons et introduire le titre à la bourse de New York

L’OL confirme par ailleurs ses objectifs, il va inaugurer la nouvelle LDLC Arena la semaine prochaine, il poursuit la cession de la franchise OL Reign dans « un processus d’enchères compétitif » et le club appuie son ambition de double objectif stratégique : d’abord sa volonté de se recentrer sur le football masculin et de céder des actifs qu’il qualifie de « non essentiels ». Et d’introduire OL Groupe à la bourse de New York, à l’horizon possible du premier semestre 2024.