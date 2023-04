OL: A combien s’élève la fortune de Michele Kang, future patronne des Fenottes ?

Michele Kang discute la reprise de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais.

Un nouveau changement de propriétaire à l’OL, mais uniquement chez les femmes ? Quelques mois après avoir racheté le club rhodanien, via le groupe américain qu’il préside Eagle Football, John Textor s’apprête, comme le rapporte l’Équipe, à céder 52% des parts de la section féminine à Michele Kang, une femme d’affaires américaine, née en Corée du Sud, et proche du businessman américain.

Michele Kang, future patronne de l’OL féminin, possède déjà un club de football féminin

Diplômée d’une licence d’économie et d’un master en management, Michele Kang fonde en 2008, Cognosante, une entreprise qui soutient les organisations américaines du secteur de la santé, dans leur transformation technologique, l’accès aux données ainsi que dans le renouvellement de leurs pratiques. Si Kang a le goût de l’entreprenariat, son intérêt pour le football féminin est venu beaucoup plus tard, lors de la Coupe du Monde féminine de 2019 en France. Un an après le Mondial, elle devient actionnaire d’abord minoritaire de Washington Spirit, franchise féminine qui évolue en National Women’s Soccer League, dont elle prendra le contrôle en mars 2022.

Michele Kang a une fortune estimée à 1 milliard de dollars

Quinze ans après avoir créée sa propre entreprise, la femme d’affaires a, d’après le journaliste du site Pro Soccer Wire, Jason Anderson, qui couvre l’actualité du Washington Spirit, une fortune estimée à un milliard de dollars, soit 913 millions d’euros, selon le taux de conversion actuel. Michele Kang est également une femme engagée. En 2022, la businesswoman a soutenu financièrement Just Women’s Sports, un site dédié au sport féminin aux États-Unis, elle fait également des dons à des programmes d’aide aux retraités de l’armée américaine.