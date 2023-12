Neymar s’associe à Webpink une marque de cosmétiques critiquée

Neymar a rejoint l’influenceuse Virginia Fonseca dans son projet Webpink.

L’ex-attaquant du Paris Saint-Germain Neymar s’est associé à la star des réseaux sociaux Virginia Fonseca pour lancer une marque de cosmétiques, Wepink. L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux des deux célébrités. « Quelle honneur ! Notre star est entrée dans la famille Wepink », a écrit Virginia. « Nous allons révolutionner le marché une fois de plus ! Merci pour la confiance Neymar », a-t-elle ajouté.

Neymar rejoint la marque de cosmétique Webpink

La marque Wepink a été lancée en 2022 par Virginia Fonseca et son mari, le chanteur Zé Felipe. Elle a rapidement suscité la controverse, notamment après le lancement d’une base de maquillage qui a été critiquée par plusieurs professionnels du monde des cosmétiques, tant pour l’efficacité du produit que son prix proche de 35 euros. Malgré les reproches, Wepink a réussi à être rentable. Lors d’un live de vente de trois heures, Virginia Fonseca a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 280 000 euros.

Des critiques sur les prix et l’efficacité des produits

L’arrivée de Neymar dans l’équipe de Wepink est une nouvelle étape dans l’expansion de la marque. L’attaquant brésilien est l’une des personnalités les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux, avec plus de 200 millions d’abonnés sur Instagram. Son association avec Wepink devrait lui permettre de toucher un public encore plus large.