Nantes ou Juventus, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Heureusement qu’il existe la glorieuse incertitude du sport, pour croire le FC Nantes capable d’écarter la Juventus Turin. Car les bookmakers ne sont pas d’un avis rassurant pour les Canaris.

Un seizième de finale de Ligue Europa pour l’histoire. Après un match aller qui s’est conclu par un nul 1-1, Nantes reçoit la Juventus pour la manche retour, et conserve toutes ses chances de qualification pour le tour suivant. Pour cela, il faudra battre la Vieille Dame lors des 90 voire 120 minutes de jeu en cas de prolongations, ou aller jusqu’à la séance de tirs au but, en cas de score de parité. Un scénario auquel ne croient pas beaucoup les bookmakers, qui ne pensent pas que les Canaris parviendront à obtenir leur billet pour les huitièmes de finale.

La Juventus va éliminer Nantes selon les bookmakers

Le FC Nantes à l’occasion de faire vivre à ses supporters une soirée de Coupe d’Europe historique. Dans une Beaujoire en ébullition, les hommes d’Antoine Kombouaré tenteront de réaliser l’exploit : éliminer la Juventus. Si les fans sont derrière les Canaris, ce n’est pas le cas des bookmakers. La qualification de Ludovic Blas et ses coéquipiers est cotée à 2,9. Tandis que celle des hommes de Massimiliano Allegri est cotée à 1,35. Le plus grand danger pour les Canaris est Dusan Vlahovic. Buteur à l’aller, il sera l’un des atouts majeurs de la Vieille Dame. Un constat partagé par les sites de paris sportifs, puisque selon eux, il est le joueur turinois le plus susceptible de marquer. La cote d’un but de l’attaquant serbe est à 2,5.

La Juventus est favorite face à Nantes

La Juventus est favorite de cette rencontre. Le succès des hommes de Massimiliano Allegri est coté à 1,8. Tandis que celui de Ludovic Blas et ses coéquipiers est à 4,7. En cas de qualification pour les huitièmes de finale, Nantes réaliserait une très grande performance, puisqu’il serait le deuxième club français à éliminer la Juventus en Coupe d’Europe. À ce jour, seul l’OL y est parvenu, en huitième de finale de la Ligue des Champions, lors de la saison 2019-2020.