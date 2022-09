Mondial 2022: Domicile et extérieur, les maillots de la France pour la Coupe du monde au Qatar

Révélation officielle prévue ce week-end, des maillots domicile et extérieur de Nike pour la France, au Mondial 2022.

Dans un peu plus de deux mois, l’Équipe de France débutera la défense de son titre, au Mondial 2022 au Qatar, face à l’Australie. Mais avant, les Bleus joueront deux rencontres pour conclure leur campagne de Ligue des Nations, contre l’Autriche et le Danemark, les 22 et 25 septembre. À cette occasion, les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps étrenneront les nouveaux maillots de l’équipe nationale, ceux qu’ils porteront lors de la Coupe du Monde. Et la tunique domicile, comme extérieur, ont déjà fuité sur la toile.

Du bleu marine à domicile et du blanc à l’extérieur pour la France au Mondial 2022

C’est le site Ofoball qui a dévoilé, ce lundi, les visuels des maillots de l’Équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. L’équipementier américain Nike habille les Bleus pour un troisième mondial, après 2014 et 2018. La future tunique domicile sera bleu marine, tandis que le coq auréolé des deux étoiles, ainsi que la virgule emblématique, sont de couleur dorée, pour un style sobre et élégant. Des subtils motifs de feuilles sont présents aux extrémités des manches et sur le col. Pour le maillot extérieur, c’est un blanc traditionnel avec du bleu clair pour l’écusson de la France et le logo de l’équipementier. Seule fantaisie: des dessins à l’encre bleue sont visibles en fondu, représentant des lieux ou symboles de la France, comme l’Arc de Triomphe ou des personnes tenant un drapeau tricolore.

Les maillots des Bleus dévoilés en exclusivité ce week-end

Le sélectionneur Didier Deschamps communiquera ce jeudi, à 14 heures, sa liste pour les deux dernières rencontres avant le Qatar. Les futurs maillots de l’Équipe de France seront officiellement dévoilés cette semaine. Selon les informations de Sportune, la nouvelle tunique des Bleus sera dévoilée ce dimanche 18 septembre, au Stade Jean Bouin.