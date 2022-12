Mondial 2022: Comment les sponsors du Brésil réagissent à son élimination

Comme Mastercards, les sponsors du Brésil ont réagi dans la foulée de l’élimination de la nation, au Mondial au Qatar.

Entre soutien, déception et espoir, voilà les émotion partagées par les sponsors de l’équipe nationale du Brésil, au lendemain de son élimination (1-1, 4-2 au tab), face à la Croatie en quarts de finale du Mondial 2022. Donnée comme favorite, à l’entame du tournoi, la Seleçao est tombée de très haut, mais les commanditaires associés à la fédération (CBF), ne l’accablent pas, dans les messages partagés sur les réseaux sociaux.

De la bienveillance pour la majorité des sponsors du Brésil

Comme le groupe Guaraná Antártica, qui produit des boissons non alcoolisées, à base de guarana. « Nous sommes ensemble, même dans les moments compliqués », dit en substance le message, accompagné d’une image de la mascotte de l’équipe (le Canarinho Pistola), avec une goutte de fraîcheur qui se transforme en larme. Subtil, comme le placement du hashtag de Mastercard au Brésil, autour du slogan de la marque « Ça n’a pas de prix ». Ici, c’est « être Brésilien », qui « n’a pas de prix ». La défense est la même, venue de la banque Itau, qui rappelle le palmarès du pays dans la compétition (5 fois titré, un record) et sa fierté d’être un sponsor de la CBF, avec laquelle elle a prolongé jusqu’à la prochaine édition, en 2026.

Un rappel du bilan des autres sur ce Mondial 2022 pour se consoler

Cimed, une société pharmaceutique se projette déjà vers la suite et le futur de la Seleçao, en coupe du monde. Vers la conquête d’un nouveau titre. Rappi, une application de livraison de produits alimentaires, est le sponsor le plus récent recruté par la CBF. Son message est le plus sobre, avec une rose sur un fond noir et l’inscription « deuil ». Enfin, Zé Delivery qui propose de servir des apéros sur-mesure à domicile, s’est fendu des messages les plus ironqiues, dans une série publiée sur Twitter, la marque rappelle qu’avant le Brésil, les deux nations quadruples lauréates d’un Mondial que sont l’Italie et l’Allemagne, ne s’est pas qualifiée, pour la première, quand la seconde a été éliminée dès la phase barrages. On se console comme l’on peut.

Nós sabemos que é difícil, mas não deixaremos de sonhar, assim como todo torcedor brasileiro. Temos orgulho da nossa Seleção por toda a trajetória. Continuamos sendo a torcida mais forte do mundo. — Itaú com a torcida ⚽️ (@itau) December 9, 2022