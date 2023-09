Milan – PSG: La billetterie est ouverte, voici ce qu’il en coûte

L’AC Milan a ouvert sa billetterie pour le match face au PSG en Ligue des champions.

Les billets pour le match Milan – PSG, comptant pour la quatrième journée du groupe F de la Ligue des champions, sont désormais en vente. La rencontre aura lieu le mardi 7 novembre à 21h00 au stade San Siro. En vue du match du mardi 7 novembre, coup d’envoi à 21h00, les supporters peuvent déjà acheter des billets pour le match qui marquera, entre autres, le retour de Gigio Donnarumma à San Siro en tant qu’adversaire de l’équipe qui l’a lancé.

La billetterie d’AC Milan – PSG est ouverte

Les équipes se retrouvent pour la première fois depuis la saison 2000/01, lorsque les matchs aller et retour de la deuxième phase de groupes de la Ligue des champions se sont terminés sur un score de 1-1. Les billets sont en vente en ligne sur le site officiel des Rossoneri, au Ticket Office de Casa Milan et via les circuits Vivaticket, avec une phase de vente libre qui a débuté à 17h aujourd’hui, lundi 25 septembre, et se poursuivra jusqu’à épuisement des places.

De 70 à 400 euros pour un billet à San Siro

Les tarifs s’étendent de 69 euros pour les plus accessibles à près de 400 euros les plus chers. De plus, les supporters locaux peuvent également accéder au Club 1899 exclusif, le programme qui propose des ventes avec des expériences Premium et Hospitality.