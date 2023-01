MHSC: TV, billetterie, sponsoring, les détails d’une saison 2022 bénéficiaire de 3M€

Laurent Nicollin peut souffler, sur les finances le MHSC qu’il dirige a retrouvé le bon sens de marche et les profits.

Un ouf de soulagement. Laurent Nicollin l’a sûrement poussé à la lecture des comptes sociaux de la saison 2022 du Montpellier HSC qu’il dirige. Parce qu’après un exercice 2021 déficitaire de plus de 15 millions d’euros et des inquiétudes exprimées dans la presse – « On est sur la bonne voie, mais c’est sûr que financièrement, c’est compliqué. On a encore eu deux saisons compliquées avec le Covid », avait-il notamment indiqué sur Europe 1 -, le club de La Paillade a bouclé 2022 avec un bénéfice de 3,022 millions d’euros.

Après un déficit de 15 M€, le MHSC boucle 2022 avec un bénéfice

C’est ce que nous révèlent les documents comptables de la saison 2021-2022 dernière, que Sportune a consulté. Ce net redressement, le MHSC le doit moins à ses recettes qu’aux dépenses qui baissent. Notamment des salaires (charges sociales incluses), qui passent de 41,435 millions en 2021, à 34,315 millions, aux résultats du 30 juin dernier. Sinon, le chiffre d’affaire du Montpellier Hérault Sport Club est demeuré stable d’une année à une autre.

Des recettes qui augmentent partout sauf sur les droits TV

Dans le détail, toutes les recettes de l’opérationnel ont augmenté : la billetterie (à 2,95 M€ en 2022), le merchandising (1,88 M€), les autres produits (0,36 M€) et le sponsoring qui progresse le plus, de 5 à 7,2 M€. Tout augmente donc, sauf les droits de la télé, qui passent au MHSC, de 25,42 à 20,02 millions d’euros. L’audiovisuel n’en reste pas moins la part la plus importante du chiffre d’affaire, à 61% du total.