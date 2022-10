MHSC: L’agent de Cristiano Ronaldo recrute une pépite montpelliéraine

Avec les équipes de France jeunes ou le MHSC, Elye Wahi perce au plus haut niveau.

Il a pris avec brio, la place laissée vacante par Andy Delort, à son départ à Nice. Elye Wahi n’a pas encore vingt ans, mais l’avenir s’inscrit déjà avec envie et ambition, à propos du jeune attaquant du Montpellier HSC. Professionnel depuis 2020, le joueur franco-ivoirien a tapé dans l’oeil de tous les recruteurs et c’est celui qui gère depuis des années, la carrière de Cristiano Ronaldo, qu’Elye Wahi a choisi.

Elye Wahie rejoint l’agence Polaris de Jorge Mendes

Le natif de Courcouronnes, en banlieue parisienne, a été recruté par l’agence Polaris, la division d’images du groupe Gestifute que gère le super agent portugais du football, Jorge Mendes. Membre des équipes de France chez les jeunes et joueur de plus en plus cadre du collectif d’Olivier Dall’Oglio, Wahi est en pleine ascension vers les sommets. Prolongé en 2021 jusqu’en 2025, il ne manquera pas d’intérêt au prochain mercato de l’hiver, sinon l’été prochain.

Le jeune attaquant brille avec le MHSC

Il a déjà connu des transferts dans sa carrière encore naissante, quand il a quitté libre le Stade Malherbe de Caen pour le FC Montfermeil, puis pour Montpellier. Dans le collectif de Polaris, Elye Wahi croisera peut-être des visages connus du championnat de France, comme l’espoir du PSG Warren Zaire-Emery, ou le plus confirmé milieu, Danilo, tous deux ayant rejoints récemment l’agence Polaris.