MHSC: Détails d’une saison 2023 à 2,32 M€ net de pertes pour Montpellier

Le MHSC de Laurent Nicollin a perdu un peu plus de 2 millions d’euros net en 2023, en dépit d’un chiffre d’affaires en hausse.

D’un exercice bénéficiaire de 3 millions d’euros à un suivant en pertes, le Montpellier HSC a bouclé sa saison 2022-2023 sur un déficit net de 2 325 164,13 euros, ainsi que l’a appris Sportune. Le club de la Paillade a pourtant significativement augmenté ses revenus sur les douze mois de sa précédente saison, mais les charges ont elle aussi progressé dans le même temps. On détaille…

Des revenus qui augmentent au MHSC en 2023

Au 30 juin 2023 le chiffre d’affaire du MHSC s’élève à 48,068 millions d’euros, supérieur de 48,21% sur un an. Seul le merchandising diminue de 10,45%, de 1,877 M€ à 1,681 M€. Le sponsoring augmente de 4,31%, de 7,212 M€ à 7,523 M€, la billetterie et les abonnements gagne 9,66% de 2,952 M€ à 3,237 M€, les autres produits progresse de 31,04% à 473 629 euros et les droits de la TV de plus de 75%, passant de 20,04 M€ en 2022, à 35,154 M€ en 2023. Cela s’explique par l’apport du fonds CVC dans la régie commerciale de la Ligue de football professionnel.

Mais la masse salariale est elle aussi en hausse

Le chiffre d’affaires est en hausse donc, mais les dépenses également. En particulier la masse salariale, qui justifie pour large partie le bilan déficitaire. Entre les 30 juin 2022 et 2023, elle est passée de 34 315 713 euros charges et cotisations sociales comprises à 51 285 252 euros. C’est une hausse de 49,45% d’une saison à l’autre.