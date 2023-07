Messi reçoit un cadeau personnalisé du Qatar à plus de 100 000€

Cadeau clinquant reçu par Lionel Messi.

Lionel Messi est au meilleur de sa vie, le monde autour de lui, lui déroule le tapis rouge. D’abord les clubs, depuis son départ annoncé du PSG, il n’a eu que l’embarras du choix et des propositions financièrement folles, à l’instar de celle venue d’Arabie Saoudite. Du public naturellement car tout bon supporter de football rêve du champion argentin dans son équipe favorite. Et bien sûr des sponsors et de toutes les marques qui gravitent autour du ballon rond.

Lionel Messi partage sa nouvelle montre inspirée par lui

L’une d’elles vient d’offrir à La Pulga un présent clinquant sous la forme d’une montre, personnalisée aux couleurs de son Albiceleste. Le joueur a partagé la nouvelle en story sur ses réseaux sociaux. Elle lui a été envoyée depuis le Qatar, par Al Majed Jewellery, un négociant de perles et de bijoux de luxe. Cette montre est une série limitée à 10 exemplaires, comme le numéro de maillot fétiche de Lionel Messi et c’est une création commune avec l’horloger Schwarz Etienne.

Un modèle exclusif hors marché des ventes

Comme l’indique Al Majed sur les réseaux sociaux, c’est une version Roma Synergy Light-Blue Dial de Kari Voutilainen, qui n’a été conçue que pour la promotion commune des deux marques. Comprendre qu’elle n’est pas disponible à la vente. Son prix n’est donc qu’indicatif, estimé par le média Futebolero à plus de 100 000 euros.