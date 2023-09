Messi n’est pas le plus riche, à l’Inter Miami un joueur est plus fortuné

Sur la valeur du patrimoine, Lionel Messi a trouvé plus riche que lui dans son club.

Leo Messi continue de marquer l’histoire de l’Inter Miami, par ses performances sportives sur le terrain. Cependant, du point de vue financier, il y a quelqu’un dans son équipe qui dépasse la star argentine en termes de patrimoine. Il s’agit de Leonardo Campana, un jeune footballeur équatorien né en 2000, qui porte le même maillot que Messi et représente l’Équipe nationale d’Équateur. Sa carrière n’a pas encore brillé dans les grands clubs européens, mais en ce qui concerne la richesse, il est en tête de liste.

Malgré ses succès, Lionel Messi n’est pas le plus riche dans l’effectif de l’Inter Miami

La principale source de sa richesse, raconte le quotidien sportif italien Corriere dello Sport, est sa grand-mère, Isabel Noboa, l’une des entrepreneures à succès de l’Équateur. Son grand-père, Isidro Campana, a également contribué à la construction de l’emblématique stade de Guayaquil, où Messi lui-même a joué quelques matchs mémorables. C’est d’ailleurs dans ce stade que Campana a marqué son premier but en tant que professionnel. Sa famille est l’une des plus riches du continent, avec une histoire de succès dans le secteur des entreprises privées. Le père de Leonardo, Pablo Campana, a été ministre du Commerce extérieur et des Investissements en Équateur, générant d’énormes revenus après sa retraite du tennis professionnel.

Une fortune familiale estimée à plus du milliard d’euros pour Leonardo Campana

L’oncle de Leonardo, Alvaro Campana, est un magnat connu dans toute l’Amérique du Sud, tandis qu’un autre oncle, Daniel Noboa, pourrait devenir président de l’Équateur. En termes de patrimoine personnel, Leonardo Campana dépasse à la fois Cristiano Ronaldo et Messi. Le patrimoine de Messi est estimé à environ 500 millions d’euros, tandis que celui de Campana dépasse le milliard. Malgré sa richesse, sur le plan footballistique, Campana est humble et considère Messi (avec lequel il a déjà remporté la Leagues Cup) comme son modèle sur le terrain.