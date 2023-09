Messi, l’impact économique pour Apple depuis ses débuts en MLS

Grâce à Lionel Messi l’on sait désormais qu’aux Etats-Unis le soccer a aussi sa part d’intérêt élevée.

L’arrivée de Lionel Messi en Major League Soccer (MLS) a eu un impact colossal sur le MLS Season Pass, le service de streaming de la ligue que propose le groupe Apple. Selon Antenna, une société de données et d’analyse sportives, le MLS Season Pass a enregistré une augmentation de 280 % des abonnements le jour même du début de Messi avec l’Inter Miami FC.

280% d’abonnements au MLS Season Pass le jour du transfert de Messi

Au total, le MLS Season Pass a enregistré plus de 46 % de ses abonnements depuis son lancement en février en juillet, suite à l’arrivée de Messi. C’est en contraste frappant avec le schéma typique des services de streaming exploités par des ligues, qui voient généralement la majorité de leurs abonnements arriver avant ou juste au début d’une saison donnée.

Un transfert qui profite à d’autres services d’Apple

L' »effet Messi » est également visible dans la démographie des abonnés au MLS Season Pass. Selon Antenna, 48 % des abonnés au MLS Season Pass étaient déjà abonnés à Apple TV+ au moment de leur inscription, tandis que 15 % sont devenus abonnés à Apple TV+ depuis leur inscription au MLS Season Pass. Cela suggère que l’arrivée de Messi en MLS a non seulement entraîné de nouvelles souscriptions au MLS Season Pass, mais qu’elle a également convaincu certains fans de s’abonner à Apple TV+ pour la première fois.

Messi un accélérateur certain d’audiences et d’abonnements

L’impact de l’arrivée de Messi sur le MLS Season Pass est un signe de l’importance croissante de la puissance des stars dans le secteur du streaming sportif. À mesure que de plus en plus de ligues et d’équipes lancent leurs propres services de streaming, elles devront trouver des moyens d’attirer et de fidéliser les abonnés, et la puissance des stars est l’un des moyens les plus efficaces pour y parvenir.

La preuve de l’intérêt du public nord-américain pour le football avec les pieds

Il sera intéressant de voir comment l' »effet Messi » sur le MLS Season Pass se déroulera à long terme. Le niveau élevé d’intérêt pour les matchs de Messi continuera-t-il à stimuler les abonnements au service ? Ou cela finira-t-il par s’atténuer ? Seul l’avenir le dira. En attendant, l’arrivée de Messi en MLS a été un grand coup de pouce pour la ligue et son service de streaming. Il a montré qu’il existe une forte appétence pour le football aux États-Unis, et il a donné à la MLS une grande opportunité marketing.