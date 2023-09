Messi: combien gagne son garde du corps devenu star des réseaux sociaux ?

Yassine Chueko est l’homme qui veille sur la sécurité de Messi.

Footballeur star courtisé, plus encore depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain pour l’Inter Miami en MLS, Lionel Messi est un joueur suivi de près. Récemment, l’histoire de son garde du corps, Yassine Chueko, a fait les gros titres, mettant en lumière l’importance cruciale de ce rôle dans la vie de la superstar argentine.

Récemment, au BMO Stadium de Los Angeles, Yassine Chueko a prouvé sa valeur en interceptant un envahisseur de terrain pendant la victoire 3-1 d’Inter Miami contre LAFC. Ce fan était déterminé à obtenir une étreinte de son héros du football et a réussi à traverser la sécurité pour se rapprocher du septuple Ballon d’Or. Mais Chueko, le garde du corps de Messi, est intervenu avec force pour éloigner l’envahisseur, garantissant ainsi la sécurité de son client.

La Pulga a fait grimper la cote de l’Inter Miami en flèche

Cette intervention musclée a suscité des critiques, mais le garde du corpt, en tant qu’ancien soldat de l’armée américaine, est formé pour protéger Messi à tout prix. L’Inter Miami l’a engagé pour surveiller tous les mouvements de Messi, qui est devenu le joueur le plus populaire que la Major League Soccer (MLS) ait jamais vu. La popularité de Messi a fait exploser les prix des billets pour les matchs de Miami, avec des billets de revente pour le match de dimanche à Los Angeles atteignant 750 $, ce qui n’était certainement pas une bonne affaire pour ce fan en particulier. Cependant, Chueko a montré à Messi et à Miami pourquoi il mérite son salaire impressionnant.

Un salaire à plus de la centaine de milliers de dollars pour le bodygard

Selon les informations que rapporte The Mirror, Chueko gagnerait annuellement 250 000 $ pour veiller sur Messi, en plus de jouer le rôle d’assistant arbitre en déambulant sur la ligne de touche pendant les matchs. Mais son rôle ne se limite pas à protéger Messi sur le terrain. Chueko s’occupe également de la femme de Messi, Antonela Roccuzzo, et du reste de la famille argentine. En plus de son expérience militaire en Irak et en Afghanistan, Chueko est un combattant d’arts martiaux mixtes chevronné. Il partage régulièrement des vidéos de ses entraînements et de ses combats sur son compte Instagram, où il compte plus de 200 000 abonnés.

Yassine Chueko est devenu une star des réseaux sociaux

L’arrivée de Messi a eu un impact significatif sur le football aux États-Unis, avec une série de victoires pour Inter Miami depuis son arrivée, propulsant l’équipe vers des sommets inégalés. Avec l’ajout de ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, Sergio Busquets et Jordi Alba, Miami est désormais invaincue depuis 11 matchs, battant un record de franchise. La direction de Miami, dirigée par Jorge Mas, a mis en place des protocoles de sécurité stricts pour s’assurer que ses joueurs reçoivent les meilleurs soins possibles.

Bien que le chemin soit encore long pour les séries éliminatoires de la MLS, l’Inter Miami a déjà remporté son premier trophée en tant que franchise, avec Messi comme inspiration pour la victoire en Leagues Cup, et elle aura l’occasion de réaliser le doublé le 28 septembre prochain lorsqu’elle affrontera Houston Dynamo en finale de la U.S. Open Cup.