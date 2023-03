Messi, bienvenue à bord de son jet personnalisé à 45M€

De Paris et la France, à l’Espagne et Barcelone où il aime toujours à se rendre, en passant par son Argentine natale ou les Etats-Unis, Lionel Messi est un globe trotter, car sa profession de footballeur professionnel le lui impose, mais aussi parce qu’il a les moyens de s’évader loin et aussi régulièrement que souhaité. En ces cas, l’attaquant du PSG a son jet privé à sa disposition pour s’échapper.

Un jet qui n’appartient pas à Lionel Messi

C’est un Gulfstream Aerospace GV, une version grand luxe commercialisée à près de 45 millions d’euros. Il est personnalisé aux codes du client, avec son numéro 10 de maillot plaqué au niveau de la queue et le nom de tous les membres de la famille, sur les marches d’accès à la cabine. Quelques coquetteries qui soulignent que Lionel Messi n’est pas le propriétaire de l’avion, d’autres que lui en profitent, mais lui est dédié selon ses besoins.

Beaucoup de déplacements, mais tous ne sont pas attribuables au joueur

Il a notamment été épinglé sur les réseaux sociaux par une ONG altermondialiste, l’été dernier, pour ses nombreux déplacements. Mais tous ne peuvent être imputés à La Pulga, son emploi du temps de footballeur professionnel l’attestant. L’avion en question autorise des vols longue distance, à son bord il y a toutes les commodités du quotidien, accessible à des milliers de mètres au-dessus du sol : sièges tout confort, convertibles en lit, deux salles d’eau, une cuisine, du wifi et une capacité à bord de seize convives, en plus des deux membres de l’équipage. Visite à bord de l’appareil, en images dans le diaporama ci-dessus.