Mercato: Un transfert d’équipementier pour Nabil Fékir

Nabil Fekir est un nouvel ambassadeur de Puma.

Si le mois de janvier est toujours synonyme de l’ouverture du mercato hivernal, il est également l’occasion pour les joueurs de changer d’équipementier. C’est ce qu’a fait Nabil Fékir. En effet, l’international français a annoncé, sur ses réseaux sociaux, qu’il rejoignait Puma. Depuis ses débuts professionnels avec l’Olympique Lyonnais, le champion du monde 2018 était sous contrat avec Nike et jouait avec les crampons de la marque américaine. Ce n’est désormais plus le cas.

Mercato d’équipementier, Fékir rejoint Puma

Comme pour les clubs, il existe aussi un mercato pour les équipementiers. Un joueur peut changer de sponsor en début de saison ou en début d’année civile. Alors qu’il a disputé la dernière rencontre de l’année 2022 avec une paire de crampons Nike aux pieds, Fékir entame 2023 chez Puma, comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, à travers une vidéo de quatorze secondes. D’ailleurs, le champion du monde français s’est déjà affiché avec son nouveau sponsor, puisqu’il a disputé les deux premiers matchs de 2023 du Bétis avec le modèle Ultra Ultimate de la marque allemande.

Puma s’installe de plus en plus dans le monde du football

En s’attachant les services de Nabil Fékir, Puma confirme une tendance qui perdure depuis plusieurs années et s’affirme de plus en plus comme le nouvel équipementier qui monte dans le monde du football. Si jusqu’ici, la majorité des footballeurs était affiliée à Nike ou à Adidas, force est de constater que la donne à changer et que la marque au félin ne cesse de sponsoriser de nouveaux joueurs. En 2020, Neymar quittait la marque à virgule pour Puma. Quelques mois plus tard, en 2021, Kingsley Coman et Raphaël Varane ont également laissé de côté Nike pour rejoindre l’équipementier allemand.