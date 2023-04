Mercato: Le onze des Français libres à la fin de la saison

Le Ballon d’or en titre, Karim Benzema est l’un des joueurs en fin de contrat, au 30 juin qui arrive.

Un peu déséquilibré, certes, entre son potentiel offensif si énorme, qu’il oblige à laisser des costauds de côté, et une défense plus perfectible, quoiqu’articulé autour du prometteur Evan Ndicka (23 ans). Voilà pour ce onze ci-dessous, des Français libres à la fin de la saison sur le mercato. Comprendre des joueurs qui arrivent en fin de contrat, avec leurs clubs respectifs.

De gros pédigrées écartés du collectif final

Dans la liste, nul autre que l’actuel Ballon d’or en titre, Karim Benzema (Real Madrid). Excusez du peu. Il est associé à la pointe à la nouvelle génération des buteurs de l’équipe de France, Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), ce qui écarte, dans le système en 4-4-2 choisi, la présence d’Olivier Giroud, lui aussi en bout de bail, avec l’AC Milan. Et à une degré moindre, de Moussa Dembélé sur le départ de l’Olympique Lyonnais.

Un Ballon d’or et deux champions du monde

Il y a dans ce collectif, on l’a dit un Ballon d’or, deux anciens champions du monde (N’Golo Kanté et Steven Nzonzi) associés dans l’entre-jeu et deux vice-champions du monde en titre, que sont Adrien Rabiot et Marcus Thuram.

Le onze des Français libres à la fin de la saison