Mbappé à 222,9 M€, les 10 footballeurs les plus chers du moment selon KPMG

Kylian Mbappé est toujours le joueur le plus cher du monde. Mais l’écart avec Haaland se réduit.

Kylian Mbappé est le footballeur le plus cher du moment, la division Football Benchmark du groupe international d’audit et consulting, KPMG, confirme les autres tendances du moment. Mais elle valorise l’attaquant du PSG à 222,9 millions d’euros, dans sa dernière analyse, du marché des transferts et la valorisation des meilleurs joueurs.

Mbappé devant Haaland, mais le Norvégien réduit l’écart

Mbappé domine, mais l’écart avec le Norvégien Erling Haaland, deuxième, se réduit à mesure que l’attaquant de Manchester City empile les buts : 20 en seulement 12 rencontres! Ainsi, entre le début de cette saison 2022-2023, au 1er juillet et l’entame d’octobre, l’estimation de Haaland a progressé de 21,8 million d’euros, à 166,5 M€ qu’il en vaut désormais. Il est le deuxième joueur à se valoriser le plus depuis la rentrée, après le milieu de terrain du Barça, Gavi (+ 25,4 M€).

Gavi et Bellingham nouveaux cracks d’une génération dorée

Gavi, 19 ans, est avec Jude Bellingham, l’autre gamin prodige de ce top 10, d’une manière plus large particulièrement jeune, hormis Harry Kane (29 ans) et Bruno Fernandes (28 ans), en fond de classement. Comme dirait l’autre, « le football il a changé », une nouvelle génération s’installe au pouvoir et elle est incroyable. Avec de tels phénomènes, si elle sait capitaliser dessus, l’industrie du football n’a pas fini de tourner. Et alors de gonfler conséquemment les prix des indemnités à payer, sur le mercato.