Marcus Rashford s’offre une 3e Rolls Royce ; son garage vaut plus de 3 M€

Une Cullinan en plus de deux autres Rolls Royce en sa possession pour Marcus Rashford.

L’attaquant de Manchester United et de l’Angleterre, Marcus Rashford, a ajouté une troisième Rolls Royce à sa collection impressionnante de voitures, selon une information de The Sun outre Manche. Le joueur de 25 ans a dépensé 560 000 £ (650 000 €), pour une Cullinan Blue Shadow, l’une des 62 produites par Rolls Royce.

Et une, et deux, et trois Rolls Royce pour Rashford

Ce n’est rien de moins que la troisième Rolls Royce du garage de Rashford, après une Black Badge Wrath et une Black Badge Cullinan. Le SUV Blue Shadow dispose d’un moteur V12 biturbo de 6,75 litres et d’une peinture « Stardust Blue » saisissante. La collection de voitures de Rashford est désormais estimée à plus de 3 millions d’euros et comprend également une Lamborghini Urus Performante, une McLaren 765 Long Tail, une Brabus GT Coupe Rocket 900 et une Mercedes-AMG G63.

L’attaquant de Manchester United a un garage de dingue

Le diplômé de l’académie de Manchester United est connu pour son amour des voitures et a déjà été photographié au volant de différents modèles, notamment une Mercedes Classe S Coupé et un Range Rover. Cette dernière acquisition intervient alors que Rashford connaît une renaissance de sa forme pour United. Il a été nommé joueur de la saison du club pour 2022-2023 et a récemment signé un nouveau contrat qui le gardera à Old Trafford jusqu’en 2028.