Manchester United: Un merchandising en baisse malgré Cristiano Ronaldo

Voilà une donnée pour tordre le cou à un fantasme du football : de retour, au mois d’août 2021 à Manchester United, qui a lancé sa carrière internationale Cristiano Ronaldo a été accueilli en roi, à la hauteur faut-il le dire, de son impressionnant parcours. Et très vite, le Portugais a été mis en scène par son club, pour doper les ventes de produits dérivés, dont les maillots pour plus réclamés des fans.

Est-il vrai, alors que Manchester United a rentabilisé le transfert de son attaquant, sur la seule vente du merchandising associé ? Et bien non. Et trois fois non. Pire, alors que le club a publié les détails de ses revenus générés la saison dernière, il y est dit que les recettes des ventes de produits dérivées ont baissé, de la saison précédent le retour du quintuple Ballon d’or, à la dernière achevée en juin.

Traduit par les chiffres partagés par le spécialiste anglais de l’économie du football, Kieran Maguire, le merchandising tiré du partenariat technique noué avec Adidas, a rapporté 77,4 millions de livres en 2021 (86,1 M€), contre 76,3 millions de livres (85,9 M€), au bilan dernier.

For those who trilled Manchester United would cover Cristiano Ronaldo’s estimated £20m a year salary in shirt sales alone, the accounts reveal United earned £76.3m from adidas (customer B) in 2021/22, compared to…err £77.4m the previous season, before he signed #Glazernomics pic.twitter.com/VDYlYdr7XR

