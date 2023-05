Manchester United recrute un assistant conservatoire… pour nettoyer les trophées

Nettoyer les trophées de Manchester United est un job qui réclame de hauts diplômes.

Comme la plupart des grands clubs, Manchester United possède un musée des trophées que les supporters des Red Devils ou simples passionnés de football visitent en masse chaque année. Pour prendre soin de ses nombreux titres, le club mancunien a fait savoir qu’il recherchait un assistant de conservation afin de les nettoyer. Un poste qui nécessite un diplôme universitaire.

Un diplôme universitaire requis pour nettoyer les trophées de Manchester United

L’actuel quatrième de Premier League souhaite embaucher un assistant de conservation pour prendre soin de ses trophées, comme il l’a fait savoir sur son compte Linkedin. Parmi les nombreuses compétences nécessaires pour occuper ce rôle, la personne idoine doit être « diplômée de l’enseignement supérieur avec une qualification de troisième cycle en études muséales, ou équivalent », précise les Red Devils dans leur annonce, qui prend fin le 11 mai. Au moment d’écrire ces lignes, 70 personnes ont envoyé une candidature.

Être fan de football est un atout

Le rôle d’assistant conservateur consiste, entre autres, à apporter « un soutien essentiel au chef du patrimoine, au responsable des collections et des expositions ». Il faut aussi gérer à « des collections » et participer à l’organisation du « programme d’expositions du musée, ainsi qu’au nettoyage et à la réaffichage des expositions permanentes. » Outre le diplôme et les compétences, la passion et l’intérêt pour le football et son histoire sont aussi un avantage. Le prochain assistant conservateur pourra peut-être nettoyer une Coupe d’Angleterre supplémentaire, si Marcus Rashford et ses coéquipiers remportent la finale de la FA Cup face à Manchester City le 3 juin prochain.