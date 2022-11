Manchester United efface Cristiano Ronaldo de ses communications

Moment fort que le retrait du portrait de Cristiano Ronaldo, sur la façade du stade Old Trafford.

C’est une réaction que l’on pourrait penser épidermique, mais qui semble être à la hauteur de l’impact des propos tenus. Dans la foulée de l’interview choc, donnée par Cristiano Ronaldo en Angleterre, son club de Manchester United a pris de premières mesures, en attendant une sanction probable à venir pour le joueur portugais, qui s’est ému dans la presse de son sort personnel et de ce qu’il considère comme une « trahison ».

Cristiano Ronaldo retiré de l’affiche géante sur Old Trafford

Action et réaction immédiate du board des Red Devils qui hier, mercredi, a retiré sur le mur du stade Old Trafford, l’affiche géante placardée, sur laquelle posait fièrement CR7. Une preuve, s’il en fallait que le divorce semble bel et bien consommé entre le quintuple Ballon d’or et le club de Premier League.

Entre Manchester United et CR7 le divorce semble consommé

Bien loin du registre espéré au départ des retrouvailles, quand Cristiano Ronaldo a signé en grande pompe, pour le club qui l’a révélé. Maillots et autres produits dérivés s’arrachèrent en masse au début. Mais le temps a filé, CR7 n’a pas donné satisfaction à son nouveau coach Erik Ten Hag qui l’a mis de côté. Et le joueur s’est montré contrarié. La suite, on la connait désormais…