Manchester United augmente ses revenus mais reste déficitaire

Alors que le processus de vente se poursuit, Manchester United a publié les chiffres de son dernier exercice comptable.

Dans son rapport du troisième trimestre fiscal, Manchester United a annoncé une perte de 5,6 millions de livres sterling (6,5 M€). Le club mancunien enregistre néanmoins un chiffre d’affaires, hors activité sur le marché des transferts de 170 millions de livres sterling (198 M€), représentant une augmentation de 11,3% d’une année sur l’autre. Ces résultats interviennent alors que Manchester United est actuellement engagé dans des pourparlers en vue de sa vente.

Une saison record sur les affluences pour Manchester United

Manchester United s’attend à une augmentation de ses revenus pour l’ensemble de sa saison, en tablant sur un prévision de 630 et 640 millions de livres sterling (732 à 744 M€), dépassant ainsi les estimations formulées en début de saison. Malgré ces résultats mitigés sur le plan financier, Manchester United a enregistré une affluence record à domicile, à Old Trafford et une augmentation des revenus liés à l’hospitalité. Les ventes de billets pour la saison en cours ont même dépassé le record établi au cours de l’exercice 2016-2017, avec un total de 2,4 millions de billets vendus.

Des revenus de sponsoring dopés par de nouveaux accords

Les revenus commerciaux ont également connu une légère augmentation, atteignant 69,4 millions de livres sterling (80,6 M€) au cours du trimestre, soit une hausse de 5,8% par rapport à la même période, l’année précédente. Cette augmentation est principalement due à de nouveaux accords de sponsoring. En revanche, les revenus de diffusion ont connu une légère baisse de 1,6%, passant à 50,7 millions de livres sterling (59 M€), en raison de la participation de l’équipe première masculine à la plus modeste Ligue Europa, contre la Ligue des champions, un an plus tôt

La popularité des Red Devils demeure intacte

Si les performances financières restent à améliorer, la popularité du club ne se dément pas. Il a ainsi enregistré une augmentation de 5,3 millions de followers et a généré plus de 601 millions d’interactions sur les réseaux sociaux et 2,33 milliards de vues sur les plateformes sociales au cours du trimestre.