Manchester City: Ces smartphones personnalisés pour fêter le triplé historique

Où comment célébrer durablement le triplé historique de Manchester City.

Un triplé championnat, coupe nationale et Ligue des champions, c’est assez rare et prestigieuse pour être célébrés et gravés dans le marbre. Ou plutôt en ce cas précis, dans la coque de téléphone de la marque américaine Apple. Ceux qui accompagnent l’exploit des joueurs de Manchester City, au bilan de la saison 2022-2023 dernière, après les sacres en Premier League, en C1 et en Coupe d’Angleterre.

Un triplé gravé dans la coque d’un smartphone

Pour matérialiser la performance, Idesign Gold, société britannique de customisation d’appareils électroniques a produit une série de smartphones à destination de chacun des joueurs de Pep Guardiola. Avec un fond de couleur bleu ciel à l’identique de celui que portent sur leur maillot les professionnels du collectif des Citizens.

Bleus de la couleur du maillot de Manchester City

L’appareil est le dernier modèle de la marque à la pomme, y est gravé dessus, le nom et le numéro de maillot des joueurs, en-dessous le logo du club de Manchester City et sur le bas, la référence « treble winners 2023 », qui signifie « triples vainqueurs ». De quoi rester longtemps connecté avec cette performance, on l’a dit rare dans le football, mais surtout inédite dans l’histoire de Manchester City pour qui la victoire en Ligue des champions était une première.