Losc: Une sneaker assortie au nouveau maillot 2023-2024 des Dogues

La 480, la nouvelle sneaker de New Balance pour le Losc.

Le Losc et New Balance Football ont dévoilé leur dernière collaboration : la sneaker lifestyle 480, conçue pour compléter le nouveau maillot domicile du club lillois pour la saison 2023-2024. La nouvelle paire de sneakers 480 reflète les couleurs iconiques du club. Associant une base blanche à des accents de bleu marine et de rouge, la sneaker évoque l’esprit du Losc. La fleur de lys, symbole du club, est incorporée sur la languette ainsi que sur la semelle intérieure, faisant écho au maillot domicile de la saison.

Une paire de sneakers Losc x New Balance

La NB 480, lancée cette année, tire son inspiration des modèles de chaussures de basketball. Arborant une silhouette basse, la 480 s’aligne avec les tendances actuelles. La 480 Losc est également au cœur de la dernière campagne de New Balance, capturée par le photographe lillois Nablezon depuis les toits de la ville. Cette campagne célèbre ainsi l’esprit de Lille et illustre la relation profonde entre le club et la communauté locale.

Hommage rendu à la ville de Lille

La collaboration entre le Losc et New Balance a déjà engendré des chaussures comme les modèles de sneakers Losc 237 et Losc 574. Avec la nouvelle 480, cette dynamique de partenariat se poursuit, offrant aux fans du club une autre façon de montrer leur soutien en adoptant le style emblématique du Losc.