LOSC: Un nouveau partenaire premium sur le maillot des Dogues

Les joueurs du LOSC vont porter la marque d’Actual Group sur le maillot.

Le LOSC et Actual Group ont annoncé un nouveau partenariat pour les trois prochaines saisons. Actual Group, un acteur majeur du travail temporaire et du recrutement en France, devient à cette occasion un partenaire premium qui apparaitra sur la poche gauche du maillot des Dogues lors des matchs de Ligue 1 Uber Eats. Cette collaboration est une nouvelle étape dans la relation entre les deux sociétés, qui ont déjà travaillé ensemble lors de la saison 2022-2023. Actual Group a notamment fourni des personnels au LOSC pour les matchs et événements, et a également accompagné le club dans son recrutement.

Déjà sponsor du LOSC, Actual devient partenaire premium

« Nous sommes ravis de voir évoluer notre partenariat avec Actual Group », explique Olivier Létang, président du LOSC. « Ce renforcement de nos liens avec ce groupe réputé pour son expertise en matière d’emploi ainsi que pour son ancrage territorial vient illustrer notre volonté de recruter des personnels qualifiés, afin de permettre à nos publics de vivre des expériences toujours plus abouties les soirs de match à la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy. »

« Nous sommes fiers d’annoncer notre nouveau partenariat maillot établi avec le LOSC », renchérit Samuel Tual, président d’Actual Group. « Après une première saison réussie aux côtés du LOSC, nous sommes fiers de renforcer nos liens en devenant partenaire maillot. Ce partenariat s’inscrit ainsi dans notre stratégie de présence locale en réponse à notre promesse de proximité. Mais aussi pour donner à Actual group les moyens d’être encore plus visible, de rayonner pour accompagner le plus grand nombre dans leurs démarches d’emploi et de développement de compétences. »

Une marque désormais présente sur la pocket du maillot

Ce nouveau partenariat permettra à Actual Group de bénéficier de l’exposition médiatique du LOSC et de toucher un plus large public.