Losc: Un départ à la direction du sponsoring du club

Un fidèle serviteur du club file vers d’autres aventures.

Un départ au Losc, mais pas dans le domaine sportif. En effet, si les joueurs et l’entraîneur Paulo Fonseca sont toujours salariés de l’écurie nordiste, ce n’est plus le cas de Damien Le Vourc’h, désormais ancien responsable sponsoring du club lillois, qui a annoncé ce mardi 18 avril, via son compte Linkedin, qu’il quittait son poste.

Damien Le Vourc’h, responsable sponsoring, quitte le Losc

Arrivé au club en mars 2012, tout d’abord en tant que chef de projets, comme indiqué dans son cursus, Damien Le Vourc’h quitte le Losc. Une décision qu’il a partagée à travers un long message dans lequel il remercie ses anciens collègues. « FIN DE MATCH. Ça y est, l’heure est venue ! », a-t-il écrit. Avant d’ajouter : « Je raccroche mon costume. Pendant tout ce temps, j’aurais eu l’immense privilège de vivre d’innombrables moments, (…) Je retiendrai la multitude d’émotions partagées, les rencontres incroyables et les amitiés que j’ai pu nouer. »

Le Vourc’h a passé onze ans au Losc

Cette décision est la sienne. « J’ai choisi de quitter ce LOSC Lille qui m’a tant apporté », confie-t-il, sans donner davantage de précisions sur son avenir, si ce n’est qu’il se dirige « vers d’autres défis. » Après onze années de bons et loyaux services, une page se tourne pour Damien Le Vourc’h et le Losc.