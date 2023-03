LOSC: La valorisation de la pépite Leny Yoro explose sur le mercato

Leny Yoro n’est encore qu’un talent à polir, mais l’apprentissage se fait vite pour le défenseur du LOSC.

La Ligue 1 est un championnat qui regorge de talents. Chaque année, de nouvelles pépites apparaissent et montrent l’étendue de leurs qualités. La plupart d’entre elles, après quelques mois seulement, décident de partir à l’étranger. Ce n’est pas encore le cas de Leny Yoro. Le défenseur central du LOSC n’a que 17 ans, et ne compte pour le moment que 6 titularisations en Ligue 1 cette saison avec les Dogues. Malgré ce faible temps de jeu, il s’est déjà distingué et a fait augmenter sa valorisation sur le mercato.

La valorisation sur le mercato de Leny Yoro, jeune défenseur du LOSC, augmente

Selon la plateforme spécialisée Transfermarkt, la valeur marchande de Leny Yoro a progressé de 1566,7% depuis le 1er juillet 2022, soit une hausse de 2,35 millions d’euros depuis le début de saison. Le portail web allemand le valorise à 2,5 millions d’euros. Il est troisième au classement des joueurs de Ligue 1 ayant la plus grosse progression en valeur marchande, derrière Farès Chaïbi, dont la valorisation a augmenté de 7900%, et Désiré Doué, qui a vu la sienne augmenter de 3650%.

Leny Yoro est sous contrat jusqu’en 2025 avec le LOSC

Leny Yoro commence à se faire un nom en Ligue 1. D’ailleurs les dirigeants du LOSC ne s’y trompent pas et lui font confiance puisqu’ils ont décidé de prolonger leur jeune défenseur central en août dernier. Désormais, l’espoir de 17 ans est lié aux Dogues jusqu’en 2025. Preuve de sa précocité, cette saison, Yoro est devenu, le 17 septembre dernier, à tout juste 16 ans et 308 jours lors de la huitième journée de Ligue 1 face à Toulouse (2-1), le plus jeune joueur de Lille à être titularisé depuis Oumar Dieng en 1989. Lors de ce match, il est aussi devenu le cinquième joueur le plus jeune à débuter une rencontre en Ligue 1 au 21ème siècle. Ses performances, son talent, sa précocité et sa prolongation lui permettent d’être valorisé jusqu’à 4 millions d’euros par le Centre international d’étude du sport.