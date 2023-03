Liverpool x LeBron James: La 1re Air Max signature commune est sortie

Virgil van Dijk est l’un des ambassadeurs de la première Air Max 1 LFC x LBJ.

C’est l’association tripartite de marques dominantes dans leurs secteur respectif. Avec l’équipementier Nike à la baguette et ses partenaires commerciaux, le club de Liverpool d’un côté et le joueur NBA, LeBron James, de l’autre. Avec pour lien entre les Reds et LBJ que le second est dans le pool des actionnaires du club de la Mersey. De ce triumvirat a germé l’idée d’une collection signature commune, avec pour pièce iconique, une Air Max, parmi les modèles stars de chaussures que produit Nike.

Une association tripartite de Nike, Liverpool FC et LeBron James

Nom de code de cette sneaker : Air Max 1 LFC x LBJ. Subtilement dévoilée en début d’année par le King en personne, en les portant à l’occasion de rassemblement de son équipe, les Los Angeles Lakers. Et officiellement lancée sur le marché en ce début de mois de mars. « D’Akron à Anfield : célèbre ta passion pour le foot avec cette nouvelle version de la Air Max 1. Les couleurs éclatantes du Liverpool FC s’associent à des motifs remarquables, comme l’écusson du club, pour rendre hommage à l’équipe préférée du King », écrit Nike dans sa présentation du modèle.

Déjà des ruptures de stocks sur plusieurs tailles

Sa couleur est une référence au maillot third de Liverpool, cette saison 2022-23. L’inscription « YNWA » (« You’ll Never Walk Alone »), à l’arrière au niveau du talon, en est une autre à destination du club anglais. Celle « SFG » (« Strive for Greatness »), est un mantra de LBJ. Il y a sur la semelle à l’intérieur d’une des chaussures, le logo du LFC, et la couronne dub King, dans l’autre. Cette Air Max 1 LFC x LBJ est disponible à la vente depuis hier sur les plateformes commerciales du club et de Liverpool, au prix approximatif de 180 euros, mais l’équipementier américain est déjà en rupture de stock sur certaines tailles, au jour seulement de sa sortie.