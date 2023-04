Liverpool: L’étonnante (mais pertinente) « clause voitures » de l’académie des Reds

A Liverpool, on incite les jeunes du club à garder les pieds sur terre et se prémunir des risques de l’argent gagné trop vite.

Dans le football tout va très vite. De plus en plus de jeunes joueurs touchent d’importantes sommes d’argent. Difficile dans ces conditions de garder les pieds sur terre. C’est pour cela que Liverpool a mis en place une « clause voitures » dans les contrats des pépites de son centre de formation. Celle-ci leur interdit de venir au centre d’entraînement avec une gros bolide. Comme l’a révélé Alex Inglethorpe, directeur de l’académie des Reds, lors d’un entretien accordé à « We Are Liverpool » sur la chaîne du club.

Liverpool met une clause interdisant les grosses voitures à ses jeunes

La formation à Liverpool se fait aussi bien sur les terrains qu’en dehors. Ainsi, les jeunes joueurs de l’Académie n’ont pas le droit de venir au centre d’entraînement avec un bolide de luxe. « Il y a un équilibre, donc ce que nous faisons maintenant, c’est que les joueurs signent une clause de voiture. Vous ne voulez pas qu’ils conduisent avec un Range Rover », explique Inglethorpe. Outre le fait de ne pas perdre pied avec la réalité, Liverpool fait également attention à l’image que les jeunes joueurs renvoient auprès de leurs coéquipiers plus expérimentés.

Liverpool met en avant les exemples Milner, Robertson et Henderson

« La raison pour laquelle vous ne voulez pas qu’ils arrivent avec quelque chose de trop gros, trop grandiose, trop important, c’est parce que ce ne sont pas seulement le manager et le personnel qui peuvent avoir une opinion sur vous, mais ce sont les joueurs seniors”, a-t-il ajouté. Lorsqu’il s’adresse aux jeunes du centre de formation, Alex Inglethorpe évoque Andy Robertson, Jordan Henderson et James Milner comme exemples à suivre. « Je ne suis pas sûr que James Milner, Jordan Henderson, Andy Robertson, que les premières voitures qu’ils ont conduit étaient dénuées d’humilité. Je l’utilise dans une présentation avec les garçons. » Comprendre qu’avant de flamber et de se perdre dans des dépenses ostentatoires, il y a une carrière professionnelle à réussir.