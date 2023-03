Liverpool: A bord d’Elysian le yacht à 85 M€ du propriétaire des Reds

Le propriétaire de Liverpool l’est aussi d’un yacht de 77 mètres.

En tant que premier actionnaire du fonds d’investissement sportif, Fenway Sports Group, John Henry l’est par ricochet du club de Liverpool FC. L’homme d’affaire de 73 ans a fait fortune dans la gestion de placement et le sport, avec les Red Sox de Boston (baseball), et les Penguins de Pittsburgh (hockey), en plus à son portefeuille. Avec 4 milliards pour estimation de son patrimoine, il peut s’offrir des plaisirs inaccessibles au commun des mortels. Comme de posséder son propre yacht.



En images, à bord d'Elysian, le yacht à 90 M$ du propriétaire de Liverpool ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 6

Construit pour un oligarque russe et repris par l’actuel propriétaire de Liverpool

C’est en 2014, l’année où Ester III devenu plus tard, Elysian, est sorti du chantier naval pour sa première mise à l’eau. A l’origine il a été construit pour un oligarque russe, contraint de le céder en 2016, pour des soucis avec son pays d’origine. Depuis, John W Henry en est le seul propriétaire, par le prisme de sa société Elysian Licensing Corporation.

Une fortune estimée à 4 milliards de dollars pour John W Henry

Le yacht mesure 77 mètres de long et peut accueillir jusqu’à 14 passagers à bord conviés dans l’une des 7 cabines prévues à cet effet. Et pour les encadrer, un « crew » de 20 membres d’équipages logés dans l’une des 9 cabines prévues pour eux. Il y a tout le confort attendu sur un navire de cette envergure : sauna, hammam ou autre piscine à cascade. L’intérieur est une réalisation de la société, Reymond Langton. Elysian est estimé à près de 90 millions de dollars (85 M€) et il en coûte près de 10 millions de dollars annuels supplémentaires, pour son entretien.