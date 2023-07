Lionel Messi régale ces écouteurs personnalisés à tous ses partenaires

Le casque sur la tête de DeAndre Yedlin est un présent de Lionel Messi.

Le défenseur de l’Inter Miami, DeAndre Yedlin, a reçu un généreux cadeau de Lionel Messi, suite à l’arrivée de l’Argentin au sein de la franchise de la MLS de David Beckham. Après la victoire de son club, 4-0 contre Atlanta United, Yedlin a été repéré portant des écouteurs personnalisés de couleur rose et noire de la marque Beats by Dre, ornés du badge du club, un présent offert par Messi lui-même.

Messi s’est déjà mis ses coéquipiers de l’Inter Miami dans la poche

Messi a déjà fait une impression significative sur le terrain pour Inter Miami, marquant dès les premières minutes de son premier match et se distinguant encore davantage avec deux buts et une passe décisive lors de son deuxième match. Cependant, ce sont ses gestes en dehors du terrain qui ont attiré l’attention de ses nouveaux coéquipiers. Chaque joueur de l’équipe a reçu un cadeau unique de la part de Messi, et les écouteurs de Yedlin en sont l’exemple.

Un casque audio aux couleurs du club à tous ses partenaires

Interrogé à ce propos, Yedlin a confirmé que Messi les avait offerts à toute l’équipe avant son premier match. Ce n’est pas la première fois que Messi montre sa générosité envers ses nouveaux coéquipiers. Il avait déjà aidé à organiser des billets pour sa grande présentation au DRV PNK Stadium. Il est évident que la présence de Messi l’a rapidement rendu cher au cœur de ses nouveaux collègues, tant sur le terrain que en dehors, ce qui en fait un favori du vestiaire d’Inter Miami. Alors que le champion du monde continue de s’intégrer dans son nouveau club, les fans et les coéquipiers attendent avec impatience la suite de son oeuvre sur le rectangle vert.