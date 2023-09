Lionel Messi prolonge avec Konami

Lionel Messi et Konami, l’histoire se poursuit.

Konami a prolongé son partenariat avec Lionel Messi. La star de l’Argentine restera l’ambassadeur de la couverture d’eFootball, le simulateur de football de la société japonaise. Messi, 35 ans, a rejoint eFootball en 2022 et est rapidement devenu l’un des ambassadeurs les plus populaires du jeu. Il a fait la couverture de la version 2023 du jeu et a été utilisé dans de nombreuses campagnes promotionnelles.

Messi reste l’ambassadeur de Konami pour eFootball

« Je suis ravi de continuer à travailler avec Konami », a déclaré Messi. « eFootball est un jeu fantastique et je suis fier d’en être l’ambassadeur. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve pour le jeu. » « Lionel Messi est l’un des plus grands joueurs de tous les temps et nous sommes ravis de le garder dans notre famille », pourquit Yuta Kosuga, responsable de la marque eFootball chez Konami. « Il est un modèle pour des millions de personnes dans le monde entier et nous sommes fiers de l’avoir à nos côtés. »

L’Argentin prête son nom à l’édition eFootball 2024

Dans le cadre de son nouveau contrat, Messi prêtera également son nom à la nouvelle édition d’eFootball 2024 : la Leo Messi Edition. Cette édition est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Windows. Elle comprend une carte Messi Epic exclusive, un ensemble de 10 joueurs Highlight composé de ses anciens coéquipiers, 11 ensembles de 4 000 EXP, et 300 pièces eFootball.